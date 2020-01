Grande Fratello Vip 2020, settima puntata: la 'vendetta' di Valeria Marini contro Antonella Elia e Antonio Zequila. Questa sera in prima serata su Canale 5, settimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti.

A pochi giorni dall’acceso confronto con Rita Rusic, Valeria Marini varca di nuovo la Porta Rossa del Grande Fratello Vip 2020 per togliersi alcuni sassolini dalla scarpa. Obiettivo: Antonella Elia ed Antonio Zequila. La showgirl non ha gradito i loro sgradevoli commenti e ancor meno la “piccante” rivelazione di Zequila. Il concorrente, infatti, durante la scorsa puntata, ha lasciato intendere di aver avuto una liaison con la primadonna del Bagaglino. Quali saranno le loro reazioni?

Barbara Alberti, che aveva momentaneamente abbandonato la Casa per sottoporsi a un controllo medico, torna tra i suoi compagni. Infine dopo essere stata lasciata via social dalla fidanzata, Licia Nunez ha trascorso giorni complicati all’insegna dell’emotività. L’incontro con la sua ex sarà chiarificatore?

