GFVip, Francesco Monte e la prima lite con Giulia Salemi: «Ci sei riuscita»

e la prima lite coni. La neo coppia della casa del Grande Fratello Vip avrebbe appena litigato in maniera piuttosto accesa. L'ex tronista sarebbe andato su tutte le furie con l'influencer, tanto da usare parole forti: «». Ecco cosa è successo.La scorsa notte ci sarebbe statotra Francesco e Giulia. Ma l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez avrebbe voluto mantenere la notizia per sé, mentre la Salemi l'avrebbecon gli altri coinquilini. E a quel punto sarebbero volate parole grosse. «Che ci sentono e non ne parliamo possono immaginare quello che vogliono - avrebbe detto Monte -. Però restano cose nostre.Permetti che ci sono cose che vorrei tenermi per me? Se ragioni così non andiamo d’accordo per niente. Ma proprio per niente. I caz*** miei decido io quando metterli in piazza.. Funziona così normalmente, sai? Permetti che voglia preservarmi delle cose? Ti ho fatto pure tutto un discorso».Giulia Salemi non avrebbe preso affatto bene lo sfogo di Francesco e avrebbe replicato: «Non ho detto niente, non è che abbiamo parlato. Un semplice sorridere barra annuire. Però che ansia. A me piace vivere le cose in modo sereno e positivo. Però se devi stare così fa niente dai. Mi devi far sentire in colpa,Se con una persona c’è intimità per me è importante avere una spalla amica con cui parlare. Se una cosa mi rende felice io voglio parlarne e mi piace condividerla. Per me è follia. A te sembra che non interessi nulla».Al momento sembrerebbe essere tornato il sereno. Ma che la lite abbia messo in evidenza? Staremo a vedere.