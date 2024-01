Gf, stop alla diretta di stasera: Mediaset cambia programmazione. Caso Beatrice Luzzi: provvedimenti in arrivo per alcuni concorrenti?

Epifania senza dolcetti per i fan del Grande Fratello. Stasera difatti la diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini non andrà in onda al suo posto Mediaset trasmetterà il film Heidi. E dalla settimana prossima, cambia tutto ancora: il Gf tornerà ad andare in onda il lunedì sera perché il sabato di Canale 5 sarà targato C'è Posta per te (pronto a tornare dal 13 gennaio). Per vedere la prima puntata quindi del Gf del 2024 bisognerà attendere lunedì 8 gennaio.

Gf, perché stasera non va in onda?

Non ci sono invece certezze, riguardo il doppio appuntamento settimanale (presumibilmente lunedì e giovedì), che potrebbe ripartire nel corso di questo mese. Ma la curiosità attorno alla prossima puntata è grande: l'uscita di Beatrice Luzzi ha ribaltato ancora le dinamiche della casa e rimescolato le carte tra i coinquilini, con Alfonso Signorini pronto a rimproverarli dopo la scarsa empatia dimostrata nei confronti del lutto dell’attrice a cui è morto il padre.

Caso Beatrice Luzzi: provvedimenti in arrivo?

E c'è chi dice addirittura che saranno presi dei provvedimenti. L’opinionista Viviana Bazzani su TikTok ha rivelato che alcuni concorrenti saranno convocati in studio. «Rosy, Anita, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Letizia Petris. Questi sono gli individui che lunedi verranno convocati in studio e verrà fatto vedere loro un video sugli atteggiamenti adottati nei confronti di Beatrice Luzzi dopo la notizia della morte del papà. Di Beatrice in queste ore si sa poco, le notizie sono discordanti, già non doveva entrare la scorsa volta quando era uscita e poi c’e stato questo colpo di scena. Il Grande Fratello di quest’anno ce ne ha fatti vivere tanti di colpi di scena. Tutto può succedere, anche un televoto. Si parla di un televoto lampo per questi cinque individui, non si sa se questo televoto è deciso per la squalifica diretta o per chi va direttamente al televoto per l’eliminazione. I provvedimenti ci saranno perché i telespettatori si sono ribellati e anche lo stesso Alfonso Signorini ha scritto un post dove ha fatto capire che lunedì qualcosa succederà.

La reazione di Signorini

In un post instagram due giorni fa infatti Signorini pubblicando la foto di tutti i concorrenti di questa edizione del grande fratello ha scritto: «La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del Gf mi lascia letteralmente senza parole . A lunedì». Quindi l'aria non è delle migliori e anche Novella 2000 ha parlato di possibili conseguenze per le azioni dei gieffini: «Ma come ha reagito Mediaset a tutto questo? C’è chi sostiene ci siano delle valutazioni in corso e che possano arrivare i provvedimenti disciplinari, dato anche il subbuglio che si è generato sul web tra i fan del GF. Chiaramente tale ipotesi è da prendere con le pinze e solo lunedì in puntata sapremo cosa accadrà. In ogni caso non è escluso che la produzione possa valutare caso per caso e decidere. Di sicuro però un discorsetto di Alfonso Signorini non mancherà».

Beatrice Luzzi ha abbandonato definitivamente?

Ma Beatrice Luzzi ha davvero abbandonato il Gf? Per il momento sul sito ufficiale del Grande Fratello la foto di Beatrice Luzzi è ancora colorata, così come quelle degli altri concorrenti attualmente in gioco (le schede degli eliminati sono in bianco e nero). Ieri anche Myrta Merlino ha parlato a Pomeriggio 5 del Grande Fratello e del futuro di beatrice. Stando alle parole di Myrta, solo lunedì scopriremo se la Luzzi tornerà in gioco o se resterà fuori dalla casa per stare accanto alla madre e ai suoi figli: «Il Grande Fratello continuerà a stupirvi con tante cose e ci stupirà, lunedì infatti vi aggiorneremo anche su Beatrice Luzzi che potrebbe rientrare nella casa». Starà quindi alla Luzzi decidere se rientrare o no