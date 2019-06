Taylor Mega abbandona la casa all'improvviso La De Andrè si rasserena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello 16 ha portato un po' di scompiglio tra gli inquilini e minato gli equilibri. Oggi però ha abbandonato il reality all'improvviso rasserenando gli animi. L'influencer aveva risvegliato gli istinti degli uomini della casa e scatenato la gelosia diper qualche sguardo di troppo di Gennaro Lillio . Ospite del reality per una settimana, doveva proprio intromettersi nella "pseudo relazione" tra il napoletano e la ragazza genovese.La settimana non è ancora terminata, ma Taylor è già uscita dalla casa diproprio come fecesette giorni fa. L'influencer è già tornata operativa supubblicando foto e stories in occasione delle qualificazioni al«Taylor Mega è uscita dalla Casa di Grande Fratello per un impegno preso precedentemente. Tornerà a Cinecittà a seminare gelosie e rivalità in serata», il comunicato ufficiale della produzione.Intanto, Francesca si gode la ritrovata serenità. Proprio Taylor Mega è stata la causa dell'ultimo litigio tra lei e Gennaro Lillio . La ragazza non sopporterebbe le occhiate lanciate dal napoletano all'influencer. Ne è nata una scenata di gelosia seguita da una vera e propria discussione. «Con chi credi di avere a che fare - ha detto Gennaro in camera da letto - hai rotto, non puoi far uscire castelli che non esistono. Mi stai affibiando cose che io non faccio e a me non va bene. Sei ridicola. Quando sei nervosa vedi i flash. Credi che io non abbia mai visto una donna in vita mia? Non ho 16 anni, ne ho 28. Tu quando sei nervosa vedi quello che vuoi, ma le tue affermazioni mi stanno danto troppo fastidio. Non ti permettere lontanamente, portami rispetto. Io non sono quel tipo di persona».