Arena furioso con Onestini: «Stai con Erica Piamonte? Sei un co*** ipocrita»

di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. L'ex gieffino non avrebbe gradito l'avvicinamento tra il fratello di Luca Onestini e la commessa fiorentina. Nella Casa, infatti, c'era stato un. Flirt finito in malo modo. Terminato il reality,Ed ora lo sfogo sulle stories di Instagram di Gaetano. L'ex gieffino prima se la prende con Erica: «Adesso esci e fai la storiella con uno con cui in Casa non hai avuto assolutamente nulla?Erica parlava tanto di voler chiarire con me, ma se cerchi chiarezza la cerchi con me o andando in giro? Di conseguenza non ha voluto il chiarimento, nonostante la possibilità, e ha voluto stare in giro a fare boh…».Poi conclude scagliandosi contro un'altra persona. Non ma il nome, ma è chiaro che si riferisca a Gianmarco Onestini. «Parlando invece di una persona di cui non faccio il nome,e ricorda che di Gianluca Vacchi ne esiste uno solo. Fatti una personalità». Replicheranno i diretti interessati? Staremo a vedere.