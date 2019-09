Lillio all'ex di Francesca De Andrè: «Sarò noioso, ma almeno ho dei principi...»

Proprio non riuscivo a vederti con uno come lui, tranquillo, calmo, quasi noioso. Tu, Francesca, hai bisogno del brivido, dell’allegria, della follia

Dopo la lettera scritta da Giorgio Tambellini per Francesca De Andrè, è arrivato anche il momento della replica di Gennaro Lillio. L'ex concorrente del Grande Fratello, infatti, era stato chiamato in causa proprio da Tambellini, che dopo la rottura tra Francesca e Gennaro ora sarebbe deciso a riconquistare la nipote di 'Faber'.Nella lettera pubblicata su DiPiù,ha detto di amare ancora, spiegando di essere stato geloso di, che non ritiene adatto alla ragazza: «Mi chiedevo "Ma che ci fa lei con uno come quello?".»., ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque, oggi ha replicato in modo duro: «Ogni mattina mi guardo allo specchio e sono felice della persona che sono, di essere noioso ma almeno sono una persona sana. Io ho dei principi, non tradisco le donne, non le tratto come sfizi». Parlando poi di, Gennaro ha spiegato: «Ho sofferto molto per la fine della nostra storia, ma non mi pento di nulla perché ho provato dei sentimenti veri. Non so se è lo stesso per lei, io ho qualche dubbio, ma le auguro il meglio».