Grande Fratello 2019, Luxuria: «Sono felice, ho dormito tutta la notte con Michael»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'arrivo diha portato allegria nella casa del Grande Fratello 16. L'opinionista ama intrattenere gli inquilini, ma soprattutto non nasconde una simpatia perche conosceva al di fuori del reality e apprezzava per la bellezza fisica e l'educazione. In una chiacchierata tra ragazze ha ammesso di aver iniziato bene la giornata perché ha dormito in compagnia del trentenne.«Amore sono stata tutta la notte con Michael. È andato tutto bene, appena ingranava la marcia e riscaldava i motori lo toccavo con il ditino, lui percepiva il contatto e cambiava subito posizione», ha detto araccontando la notte appena trascorsa e alludendo al "difetto" di Michael. Il giovane, infatti, notoriamente russa e disturba il sonno di tutti.Intanto, Vladimir Luxuria, che ha già partecipato a un reality vincendodiventata la confidente di molti concorrenti della sedicesima edizione. Si tratterrà nella casa più spiata d'Italia per un paio di settimane o forse anche di più, come anticipato dalla conduttricenella puntata di lunedì scorso.