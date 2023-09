Arianna e Cristian tentano la fortuna ad "Affari tuoi": doccia gelata con il pacco della Sardegna

Tocca alle Marche ad "Affari tuoi" con Arianna e il suo fidanzato Cristian a rappresentare due province. Sì, perchè Arianna cameriera in un ristorante è di Corridonia mentre Cristian - insieme da un anno e mezzo - lavora in una azienda di calzature ed è di Porto Sant'Elpidio. A loro il pòacco numero 7: partenza con grandi speranze e tanti sorrisi anche se i primi pacchi aperti qualche fastidio lo creano perchè tra questi se ne va anche quello che contiene centomila euro. Ma la prima offerta che Arianna e Cristian rifiutano è di 23.000 euro. E stessa decisione arriva con la seconda quando l'offerta sale a 30mila euro.

Ma quando la situazione sembra farsi interessante ecco la doccia gelata con la chiamata della Sardegna che manda in tilt i piani di Arianna dato che in quel pacco c'è la cifra maggiore del gioco, 300 mila euro. E la successiva offerta del dottore non è in soldi ma solo la possibilità di cambiare pacco. Niente da fare, i due marchigiani si tengono il pacco numero 7 con il gioco che prosegue e anche la successiva offerta è di trentamila euro.