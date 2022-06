Giancarlo Magalli ricoverato in ospedale, il problema di salute: come sta il conduttore

Malore per Giancarlo Magalli che è stato costretto a un ricovero in ospedale. Il conduttore televisivo dopo la partecipazione a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci è sparito dalla scena e sembra che sia stato per alcuni problemi di salute. In un'intervista a il settimanale Nuovo Tv ha confessato di essere stato ricoverato per alcuni giorni a causa di un'infezione.

Magalli non ha voluto dire i dettagli del suo problema, ma ha assicurato di stare meglio e di essersi rimesso a lavoro. Il conduttore ha già scritto tre nuovi quiz che ha proposto in Rai e sta aspettando di avere risposte dall'azienda. L’ultimo format che Giancarlo Magalli ha condotto, Una parola di troppo, andato in onda su Rai Due nell’autunno 2021, non ha avuto molta fortuna tanto da essere chiuso a causa dei bassi ascolti.

Il conduttore non ha nemmeno escluso la possibilità di parecipare al varietà di Milly Carlucci del sabato sera. Per ora, in vista della bella stagione, lo aspetta un periodo di relax che trascorrerà in America con le sue due figlie.

