Striscia la notizia, Tapiro a Magalli: lui lancia la frecciatina ad Adriana Volpe

Giancarlo Magalli riceve il suo sesto Tapiro e lancia una nuova frecciatina ad Adriana Volpe. Valerio Staffelli di Striscia la notizia dopo la recente condanna per diffamazione aggravata ai danni della conduttrice ha voluto dare a Magalli il noto premio della trasmissione. Giancarlo ha accettato ma non si è lasciato sfuggire l'occasione di lanciare una frecciatina alla collega.

APPROFONDIMENTI L'IRA Rapporti sempre tesi e ora Giancarlo Magalli è stato... PERSONE Striscia la Notizia, Roberto Lipari positivo al Covid: «Ho... SPETTACOLI Gf Vip, Delia Duran e Alex Belli. L'ex marito Marco Nerozzi...

LEGGI ANCHE

Gf Vip, Delia Duran e Alex Belli. L'ex marito Marco Nerozzi rivela: «E' stata manipolata. Tra di noi coppia aperta»

LEGGI ANCHE

Striscia la Notizia, Roberto Lipari positivo al Covid: «Ho fatto pensieri bruttissimi»

«La condanna è mite, ma non pensavo di meritarla perché si riferisce a un’intervista rilasciata anni fa, dove parlavo del movimento MeToo, e in cui non avevo fatto nessun nome, tantomeno quello di Adriana che non ha mai avuto a che fare con quelle cose», spiega al tg satirico di Ricci. Poi aggiunge: «Lei poi ha chiesto i danni perché dice che la sua carriera ha avuto dei problemi, invece non ha mai lavorato tanto come da quando ha litigato con me». Chissà se Adriana deciderà di replicare alla frecciatina di Giancarlo.

Di sicuro per Magalli questo non è un periodo semplice perché oltre alla condanna arrivata dal tribunale la Rai ha chiuso in anticipo il game show Una parola di troppo per gli ascolti flop. Ma non è ancora finita. A metà aprile è fissata la prossima udienza per le dichiarazioni di Magalli a I Fatti Vostri, risalenti al 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA