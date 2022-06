Alberto Matano pronto a sposarsi a luglio, Mara Venier officierà la cerimonia

Alberto Matano si sposa a luglio e ad officiare la cerimonia sarà Mara Venier. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, il conduttore de La Vita in Diretta, che ha recentemente confessato di avere un compagno, convolerà a giuste nozze tra poche settimane. Proprio Matano qualche mese fa aveva detto di sognare il matrimonio e pare che ora il suo sogno diventerà realtà.

Le sue nozze saranno officiate, sempre secondo quanto riportato dal settimanale Chi, dalla carissima amica e collega Mara Venier. Come sottolineato da Signorini, Matano e la conduttrice veneziana condividono un forte legame di amicizia, per questo Alberto avrebbe voluto lei per le celebrazioni. Matano finalmente corona il suo sogno dopo un coming out inaspettato arrivato proprio nel corso del suo programma mentre si parlava di omofobia.

In quell'occasione il conduttore ha ammesso di averla vissuta sulla sua pelle e in seconda battuta ha confessato di avere accanto un uomo speciale ormai da diversi anni e di sognare le nozze con lui. Per ora non è arrivata alcuna conferma dai diretti interessati, ma entro pochi mesi si potrebbe scoprire la verità sul misterioso matrimonio.

