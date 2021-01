Gf Vip. Maria Teresa Ruta, la frase choc su Dayane Mello. Fan furiosi: «Le ha detto put***»

Maria Teresa Ruta, la frase choc su Dayane Mello. Fan furiosi: «Le ha detto put***» . Oggi, i concorrenti si sono dati alla pittura. Hanno realizzato una serie di quadri che verranno messi all'asta e il ricavato andrà alla ricerca contro il Covid.

Pochi minuti fa, Tommaso Zorzi, in veste di battitore d'asta, ha descritto le opere realizzate dai gieffini. Ma al momento del quadro di Dayane Mello, Maria Teresa Ruta si sarebbe lasciata scappare una battuta che ha fatto infuriare i fan della modella brasiliana.

APPROFONDIMENTI UN TRAUMA DOPO L'ALTRO Asia Argento choc a Verissimo: «Ho subito violenze da mia... SORPRESA Elisa Isoardi a Verissimo: «Matteo Salvini la storia più...

Nel dipinto astratto, tanti colori, un fiore centrale e dei bastoncini. E proprio in merito a questi ultimi, Maria Teresa Ruta ha detto: «Rappresentano tutte le volte che Dayane ha pensato al...». Immediati i commenti su Twitter: «Le ha dato della p***». E ancora: «Ce l'ha con Dayane Mello perché non l'ha scelta per la finale». Ma c'è anche chi difende la mamma di Guenda Goria: «Ieri Dayane si è rifiutata perfino di abbracciarla, Maria Teresa non ne può più».

© RIPRODUZIONE RISERVATA