Gf Vip, Katia Ricciarelli e la frase choc su Biagio D’Anelli: «È normale o è gay?»

Brutto scivolone per Katia Ricciarelli che ha usato un'espressione che non è affatto piaciuta a molti seguaci del Grande Fratello Vip. La cantante, in camera con Soleil Sorge e Manila Nazzaro, si è lasciata andare ad alcuni commenti sul nuovo ingrezzo nella casa, Biagio D’Anelli e ha fatto commenti poco carini sulla sua sessualità.

Tutto è partito dal fatto che Biagio dovrebbe dormire con Soleil e Alex Belli nel lettone a quattro piazze nella camera privata. «Ma mica ci entrano loro due là dentro. Speriamo che non ci entrino là, se no perdiamo tutti gli uomini qua», ha esordito la cantante, parlando di D’Anelli e Urtis. Soleil ha risposto in modo ironico: «Guardate che Giacomo se li cattura tutti…», così Katia sottovoce ha chiesto alle due: «Ma Biagio è normale? O è gay? Spero di no, se no si perdono tutti gli uomini per la strada qua». Una frase che probabilmente è suonata strana anche a Manila e a Soleil. Proprio Manila ha replicato per prima: «In che senso normale? No, non è gay, non mi risulta!». Poi è arrivata la replica anche di Soleil: «Gay? Non lo so».

Non è la prima volta che Katia fa commenti del genere e ogni volta il web non manca di sottolineare la sua poca adeguatezza. Ora in molti chiedono che vengano presi seri provvedimenti nei suoi confronti, sostenendo che la produzione stia adottando due pesi e due misure nei confronti di alcuni concorrenti, favorendo, in questo caso la Ricciarelli.

