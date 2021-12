Gf Vip, Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli: il figlio di lei è geloso, parla Pago

Al Grande Fratello Vip il flirt tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli è sempre più sotto i riflettori. Dopo il flirt finito male con Nicola Pisu, l’ex ragazza di Non è la Rai si è avvicinata molto all’opinionista tv e le loro tenerezze non sono passate inosservate. L'ex marito Pago confessa che il figlio non avrebbe apprezzato.

Grande Fratello Vip, la confessione di Pago

Pago ha spiegato al settimanale "Nuovo" che il figlio avuto con Miriana Trevisan è geloso della madre e del rapporto che ha instaurato al GF Vip con Biagio D’Anelli: «Nicola è molto legato a Miriana. Quindi non vuole che alcun uomo si avvicini a lei. È un bambino innamorato della mamma ed è giusto così. È geloso da un punto di vista affettivo, come se si sentisse il suo fidanzatino. È un tipico atteggiamento di un figlio maschio della sua età. È un bambino fantastico, sensibile».

Grande Fratello Vip, il figlio di Miriana Trevisan

Nicola è in ogni caso fiero e orgoglioso del percorso della mamma. Il bambino ha modo di frequentare di più il papà, con cui trascorrerà tutto il periodo delle feste. Il reality avrebbe dovuto finire il 13 dicembre, ma è stato prolungato.

