Franco Nero e Vanessa Redgrave: «Non c'è vita senza di lei. Ho amato William Holden, Era bello e sexy»

Le lacrime di Franco Nero in diretta tv hanno fatto il giro del web. L'attore che oggi ha alle spalle oltre duecento film e tante serie tv, si è commosso durante la trasmissione di Francesca Fialdini quando, a sorpresa, è intervenuta la grande attrice inglese Vanessa Redgrave, suo grande amore. «Franco, penso ogni giorno a te. Sono quasi alla fine, tu meriti di vivere ancora per molto...», aveva detto Vanessa.

Vanessa Redgrave

Allievo di Strehler, a ventisei anni grazie al successo di Django in Italia era già un'icona degli spaghetti western. Ma a lui non è mai bastato essere «il bello» e, appena possibile, lasciava l'Italia per lavorare con maestri come Buñuel e Fassbinder. Ma se la carriera è importante, al centro della vita di Franco Nero c'è una storia d'amore da romanzo, quella con l'attrice britannica Vanessa Redgrave. Franco e Vanessa si conobbero nel 1967 sul set del film 'Camelot' e fu amore a prima vista: i due hanno avuto un figlio, Carlo Gabriel, ma la relazione è destinata a terminare poco dopo. Seguono matrimoni e nuovi amori.

Il pianto in tv

A 40 anni di distanza, il ritorno di fiamma nel 2006, tenuto inizialmente segreto e poi rivelato al grande pubblico tre anni più tardi. Da allora i due sono inseparabili e restano uniti ancora oggi. Il messaggio profondo e appassionato dell'attrice ha lasciato di stucco Nero: «Mio carissimo. Penso ogni giorno a te. Non ci vediamo spesso, avrei voluto vederti molto più sovente... ma ho i polmoni che non funzionano bene, come sai». «Abbiamo sempre provato a fare del nostro meglio e ci sono stati momenti favolosi... davvero fantastici!», aveva aggiunto la Redgrave. «Io sono quasi alla fine, ho 86 anni, molti più di te! Tu devi vivere molto ancora...

La storia

«​Con Vanessa ci siamo conosciuti nel ’66, la nostra storia dura da 57 anni. Ed è una storia strana. Come ha detto lei in tv, abbiamo avuto momenti fantastici e qualcuno brutto. Ma la maggior parte fantastici”. Franco Nero è di passaggio nella sua casa romana, tra un set e un altro, “sono da poco tornato dal Brasile, poi tre giorni a Palermo per un set, oggi qui, tra due giorni riparto. Come mia nonna ho un’indole gitana, mi piace il viaggio e sono tanto curioso», ha raccontato poi l'attore in una lunga intervista a Repubblica.

William Holden

L'attore ha ricordato anche i suoi incontri straordinari con i divi dello spettacolo. L’incontro più clamoroso è stato per lui quello con Frank Sinatra. «Mi avevano preso per Camelot, avevo convinto il regista con il mio Shakespeare imparato sui dischi. Arrivo a Los Angeles distrutto, il mio agente mi porta al ristorante e al tavolo vicino c’era Sinatra con Mia Farrow, s’erano appena sposati: ‘E’ un attore italiano’. Iniziamo a parlare poi Sinatra mi fa ‘ma sei stanco?’. Rispondo di no anche se non mi reggevo in piedi. Mi porta con lui in studio dove incide That’s life con l’orchestra. Ero seduto con Mia Farrow, ogni tanto Frank interrompeva, veniva, mi dava un’occhiata, dava un bacetto a Mia come a dire ‘ao’ non ce provà’». Ma il divo preferito rimane William Holden. «il sogno è stato fare un film con lui: 21 ore a Monaco, del ‘77, sulle Olimpiadi del ‘72. Stavo sempre a baciarlo. Da ragazzo vedevo i suoi film sei, sette volte, Picnic lo avrò visto dieci volte. Era bello, era sexy”.