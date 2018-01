Ciak, si gira con Franco Nero si cercano comparse casting al teatro Rossini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Attesa e curiosità per il film “Havana Kyrie” pronto ad approdare in città per le prime riprese con Franco Nero attore protagonista. In attesa della conferenza stampa alla presenza del regista Paolo Consorti, di Amat e dell’amministrazione comunale, che si terrà lunedì prossimo, si cercano già le prime comparse per i primi ciak. L’appuntamento per il casting è per l’ 11 gennaio al Teatro Rossini. La produzione è affidata a Opera Totale e Unifilm.I provini inizieranno dal primo pomeriggio. La produzione raccomanda, a chi interessato, di presentarsi con abiti eleganti, come quelli che si indossano per andare a teatro o a uno spettacolo. Si cercano comparse a titolo gratuito dai 18 ai 70 anni, tutti gli interessati dovranno inviare una mail con dati anagrafici e contatti a produzioni@opera-totale.com, segreteria@unifilmservice.com oppure rg.ritagiancola@gmail.com.Le riprese del film si svolgeranno in città dal 9 al 12 gennaio, poi dal mese di febbraio, la produzione assumerà una connotazione internazionale e si sposterà a Cuba, nella capitale l’Avana. Un’occasione anche questa di promozione e marketing importante per la nostra città nell’anno del triennio rossiniano.Franco Nero, così come era stato anticipato, interpreterà un famoso direttore d’orchestra, che caso vuole, essere un esperto e appassionato rossiniano. Il film, pure se con una trama originale, sarà anche l’occasione, nell’anno del 150esimo di portare ancora di più, in tutto il mondo grazie al cinema, la figura del Cigno e la sua eredità musicale e culturale. La musica sarà infatti uno degli ingredienti fondamentali del film, un fil rouge vero e proprio, che nelle intenzioni del regista marchigiano, vuole far emergere il contrasto fra la perfezione rossiniana e la scioltezza dei ritmi cubani, sentimenti contrapposti tanto nella musica quanto nell’anima del protagonista, un’anima densa di conflitti irrisolti.