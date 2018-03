Francesca Cipriani senza costume all'Isola dei Famosi

LEGGI ANCHE ----> Stefano Bettarini contro Daniele Bossari: "Arranca, non tiene il passo. Necessita di un cambio d'auricolare"

LEGGI ANCHE -----> Isola, Francesca Cipriani e il giallo del fidanzato: "Si dichiara single, ma si è innamorata di imprenditore non più giovane..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atmosfera bollente sull'a poche ore dalla nuova diretta. Dopo il bagno nudo die le confessioni hot sulla sua vita intima di, èa "dare scandalo". La showgirl abruzzese ha accettato di rimanere in topless perché sfidata da. "Se sei davvero figa, ti togli il reggiseno ed entri in acqua in topless. Proprio come Laetitia Casta in topless - l'ha stuzzicata l'esperto di moda -. Immagina di fare un provino per Woody Allen e di doverti spogliare".Francesca Cipriani si lascia così scivolare via il reggiseno e corre in mare, ma non senza prima fare una gaffe: "Ma non è morto Woody Allen? Ah, no, quello è Willy Wonda", Il tutto davanti gli occhi increduli degli altri naufraghi. L'unico ad aprirle gli occhi è"Ma sei impazzita?".L’ex gieffina e Pupa è diventata una protagonista del reality Mediaset sin dalla prima puntata e il sofferto lancio dall’elicottero. Francesca si dichiara single, ma sembra che in Italia ci sia un fidanzato l’aspetta.