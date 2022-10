Festival Gad, a Pesaro stravince il Cyrano de Bergerac della Compagnia Teatrale Archibugio di Lonigo

PESARO - Il 75° Festival GAD ha assegnato questa mattina al Teatro Sperimentale, alla presenza del vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini e dell’Assessore alla Gentilezza Camilla Murgia, i premi dei vincitori del concorso. Primo classificato Cyrano de Bergerac (Compagnia Teatrale Archibugio - Lonigo)

Il vicesindaco Vimini, consegnando il premio per il migliore spettacolo, ha ricordato l’importanza del Festival nella scena culturale: «In una città che si appresta a vivere l’esperienza straordinaria di Capitale italiana della Cultura 2024, un festival come il GAD rappresenta un punto di riferimento molto significativo per il territorio e per l’intera scena teatrale italiana. Il traguardo del 2024 fornirà allo stesso Festival GAD una grande opportunità per dare vita a nuove idee e progetti».

Tutti i vincitori

La giuria, presieduta dal regista teatrale Massimiliano Giacometti, così si è espressa:

migliore spettacolo (Premio Arlecchino), primo classificato Cyrano de Bergerac (Compagnia Teatrale Archibugio - Lonigo, Vicenza); secondo classificato Tom, Dick, Harry (Accademia dei Riuniti - Umbertide); terzo classificato Don Chisciotte Sancio Panza (Compagnia Teatrale Calandra - Tuglie);

migliore regia (Premio Antonio Conti), Giovanni Florio (Cyrano de Bergerac);

migliore interprete (Premio Ivo Scherpiani – Eva Franchi), Cristian Zorzi (Cyrano de Bergerac);

migliore interprete giovane (Premio Vasili Bartoloni Mel, offerto dal Lions Club Pesaro), Giovanni Serini (Don Chisciotte Sancio Panza);

migliore interprete non protagonista (Premio Elsa Gori), Ernesto Fava (L’acquario);

migliore scenografia (Premio Alcibiade Della Chiara), Piero Schirinzi (Don Chisciotte e Sancio Panza);

migliori costumi (Premio Leonardo Luchetti), Compagnia Teatrale Archibugio (Cyrano de Bergerac);

migliore commento musicale (Premio Renato Pompei), Federico Della Ducata (Don Chisciotte Sancio Panza);

migliore spettacolo (Premio Don Gaudiano, assegnato dalla Giuria Studenti), Cyrano de Bergerac (Compagnia Teatrale Archibugio);

migliore spettacolo (Premio Arnaldo Ninchi, assegnato sulla base dei giudizi del pubblico e offerto dalla Confesercenti), Tom, Dick, Harry;

miglior trailer (Premio Claudio Sora, offerto da Rossini Tv), Tom, Dick, Harry.

Premi Conti

Sono stati consegnati anche i riconoscimenti del Premio Antonio Conti 2022 di scrittura drammaturgica: Virginia Risso per la categoria Under 35; Barbara Massa per la categoria Già rappresentati; Giuseppe Della Misericordia, secondo premio, e Federico Latini, primo classificato, per la categoria Mai rappresentati.



Domani la chiusura

Il 75° Festival GAD si chiuderà lunedì 31 ottobre alle ore 21 alla Chiesa dell’Annunziata con Una notte all’idroscalo, testo vincitore del Premio Conti 2021, scritto e diretto da Carlo Selmi e messo in scena dalla compagnia SPQM di Roma. Nel cast, Fabio Cenci (Uno), Giovanni Caraccio (Due), Eugenio Selmi (Biondino), Leonardo Vacca (Pelosino), Massimo Cecchini (Tonino), Daniele Di Marco (Braciola).

I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro Sperimentale il giorno dello spettacolo dalle 10.00 alle 13.00, dalle 17.00 alle 19.30 e a partire dalle 20.00. Prezzi: € 12 euro (€ 10 euro per soci e under 20; € 7 euro per Istituti scolastici soci). I biglietti sono in vendita anche su www.vivaticket.it Info: tel. 0721.387548 – www.festivalgadpesaro.it

Il Festival Nazionale d’Arte Drammatica si attua con il sostegno di Comune di Pesaro, Ministero della Cultura, Regione Marche, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Camera di Commercio delle Marche.