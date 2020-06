Di Bonaventura sarà ospite alla rassegna Form-Caffè con Bandoneon Mediterraneo

FERMO - “Form-Café: incontri e racconti di musica e musicisti” approda in prima serata ed è un successo. La scorsa puntata condotta dal direttore artistico Fabio Tiberi ha ospitato il primo oboe solista nell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Francesco Di Rosa, e ha registrato quasi 6mila visualizzazioni. Spettatori che sono stati ripagati con oltre un’ora di trasmissione, con più di 20 minuti di musica grazie alle clip mandate durante la diretta, con esecuzioni dell’oboista marchigiano insieme alla Form. L’Orchestra stessa ha poi “omaggiato” il musicista nato a Montegranaro mostrando un video che ha percorso le tappe più rilevanti della sua vita artistica. Form-Café torna domani, giovedì 4 giugno, confermando l’orario delle 21.30, sempre in diretta sulla pagina Facebook della Form e sul canale YouTube. Questa volta si tratta di un appuntamento “crossover”: infatti l’ospite è Daniele Di Bonaventura con Bandoneon Mediterraneo. Anche lui marchigiano, è uno dei più interessanti interpreti contemporanei di bandoneon, già noto al pubblico della Form per le sue coinvolgenti esibizioni con la Filarmonica Marchigiana nelle scorse stagioni. Come per gli appuntamenti precedenti, il pubblico può interagire con i protagonisti, ponendo domande a cui verrà data risposta nella seconda parte della diretta. © RIPRODUZIONE RISERVATA