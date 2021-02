La Form e Daniele di Bonaventura insieme a Fermo per il progetto “Tango suite”, omaggio a Piazzolla nel centenario della nascita

FERMO - La Form e Daniele di Bonaventura insieme per il progetto “Tango suite”: a cento anni dalla nascita offriranno un omaggio ad Astor Piazzolla, tra i più noti musicisti del secolo scorso, riformatore del tango e strumentista d’avanguardia. Il concerto, che si terrà al teatro dell’Aquila di Fermo, sarà ovviamente senza pubblico e andrà in onda sabato alle ore 21, su èTv Marche e in streaming sui canali social della Form e sul canale YouTube di Visit Fermo.

Di Bonaventura, musicista fermano tra i più interessanti interpreti contemporanei di bandoneon, e la Form, eseguiranno musiche di Piazzolla, di Carlod Gardel e dello stesso di Bonaventura, che metterà a disposizione arrangiamenti, composizioni originali, direzione ed esecuzione. Quello che andrà in scena stasera sarà un vero e proprio binomio “crossover”. Di Bonaventura, pur avendo una formazione musicale di estrazione classica coltiva un forte interesse per la musica improvvisata; ha pubblicato più di 90 dischi e ha collaborato con tantissimi protagonisti della musica mondiale. Nel 2003 ha composto, eseguito e registrato la Suite per Bandoneon e Orchestra, e nel 2013 Viaggio Mediterraneo, opere entrambe commissionate dalla Form.

