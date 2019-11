Dado sempre più “impertinente” ​direttamente da Zelig per lo Iom

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - La comicità al servizio della solidarietà, a favore dellodi Fermo: sul palco del teatro dell’Aquila, questa sera, alle ore 21, direttamente daarriverà il comico, al secolo Gabriele Pellegrini. Attore comico con la passione per la musica, Dado arriva a Fermo con il suo ultimo spettacolo “L’impertinente”, durante il quale rappresenterà una delle qualità a volte più represse dell’individuo moderno, appunto, la stessa impertinenza. Lo farà con leggerezza, ironizzando un po’ su tutti gli aspetti della vita.Avrà a disposizione un grande monitor, sul quale proietterà delle slides, e da queste partirà per i suoi sketckes, per le sue battute. Inizierà dalla spontaneità tipica del bambino, che si esprime senza alcuna formalità, e per questo è e rimane puro, e vero. Non finto e coperto da veli come spesso succede alle persone che si incontrano. Dalla sua famiglia, con la moglie e le figlie, alla politica, Dado spazierà su diverse tematiche, che faranno sicuramente divertire il pubblico. Due ore di comicità assicurata, durante le quali il comico romano è alla ricerca del linguaggio più puro e libero possibile. Vuole cercare l’autenticità d’espressione, per raccontare la sua visione del mondo nella maniera più vera possibile. Prende in giro i simil-borghesi, affrontando tutti i settori, senza tralasciarne nemmeno uno, dall’amore, al sesso, alla religione. Cercherà quindi di smascherare le ipocrisie tipiche della società, si aiuterà con la musica, non farà sfuggire nulla all’occhio della satira. Immancabile, in questo caso, lo “scontro” con la società, con un’educazione troppo cattolica, con il timore di essere giudicato dalla suocera. Donna del sud. Da questo spettacolo il pubblico imparerà come ridere di sé.Dado è autore di tutti i suoi testi, compresi quelli musicali, e attualizza ai tempi moderni le canzoni più popolari. Non ama definirsi cantante, ma attore con la passione per la musica che lo ha portato, nel 2000, ad entrare nel Guinness dei Primati per l’esecuzione della canzone più lunga: 25 ore e un minuto consecutivi. La sua comicità pungente servirà a divertire e a stimolare la riflessione: la serata, organizzata da Solidea di Ascoli Piceno, è infatti a parziale beneficio dello Iom, l’istituto oncologico marchigiano onlus, sede provinciale di Fermo.