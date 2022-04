Il comico Dado tra gag, canzoni e parodie chiude la rassegna Cassini&Friends al Politeama di Tolentino

TOLENTINO - Sarà Dado il quarto e ultimo ospite della rassegna Cassini&Friends, che ha portato sul palco, oltre allo stesso Cassini, altri tre ospiti di assoluto rilievo. La serata si svolgerà al Politeama di Tolentino, il prossimo venerdì 29 aprile, alle ore 21,15.



A Tolentino Dado porterà tutta la sua comicità del suo spettacolo all’interno della serata in cui saranno protagonisti alcuni giovani comici insieme allo stesso Dario Cassini. Comicità e risate assicurate con Gabriele Pellegrini, che in un video diffuso sui social, annunciando il suo spettacolo, ha detto: «Che cosa si può fare di meglio se non venire a vedermi a Tolentino»?. Una comicità diversa, particolare, quella di Dado, così l’ha definita Dario Cassini qualche settimana fa. Quello di Dado è un indiscusso talento per la comicità, che lo ha portato a diventare noto e conosciuto per programmi come Zelig e Colorado. Ma è famoso anche per le sue canzoni e parodie musicali, iniziate negli anni ‘90 insieme alla sua band e, parallelamente alle trasmissioni televisive ha anche pubblicato alcuni cd. La sua è una comicità pungente, che non va alla ricerca forzata di un messaggio, ma che, secondo la sua visione, lo porta a rivoltare la realtà. Poi se qualcuno vuole, il messaggio può anche trovarcelo. Come dice il titolo, Dado è uno dei quattro amici di Dario Cassini, con il quale lui ha una grande affinità. Attualmente è impegnato in tutta Italia con “Grande grosso e vaccinato”, ed è attivo sui social con nuovi format.



Il format nato per il Politeama coinvolge anche i giovani comici. Gli ospiti li ha scelti Cassini tra i suoi amici: prima ha chiamato Gianluca Impastato, poi ha voluto Claudio Batta e, prima di Dado, che ci sarà il prossimo venerdì, sul palco con lui e i giovani comici c’è stato Gabriele Cirilli. Di Cassini non servirebbero presentazioni, nelle Marche è conosciuto, in regione passa metà dell’anno. Vive nella sua villa di Numana a cui dedicherà un romanzo ambientato nella zona del Conero. Ha alle spalle un passato televisivo con Le Iene, Colorado e Zelig, di cui attualmente è impegnato nella registrazione delle nuove puntate. Oltre a questo ha molti spettacoli comici teatrali: ben venticinque quelli che ha scritto e recitato in giro per tutta Italia. Impossibile non ridere ai suoi spettacoli, e altrettanto difficile è stato non farlo, finora, in questa rassegna, dove Cassini è quasi un “direttore d’orchestra”: la struttura della serata, prevede l’apertura con le improvvisazioni dei ragazzi e dei giovani comici, quindi l’esibizione di Dario Cassini e la gran chiusura con l’ospite d’onore Dado. Lo spettacolo promette di far passare un paio d’ore in assoluta leggerezza al pubblico che sarà presente, del resto è questo il ruolo dei comici, che sollevano lo spirito di chi li ascolta.



Per partecipare il biglietto è di 12 euro, acquistabile al botteghino del Politeama, che sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 20 e tre ore prima dell’inizio dello spettacolo (info: 0733968043).

