FALCONARA - Cristina D’Avena sarà stasera alle ore 21,30 al Falcomics di Falconara. La cantante, che ha fatto crescere generazioni di bambini a pane e sigle di cartoni animati, sarà la special guest del concerto della Bim Bum Bam Cartoon Band.



Le sigle



La regina delle sigle dei cartoni animati, che poco meno di un mese fa ha cantato anche “Ti cercherò”, brano del videogioco Genshin impact, fa cantare, ballare e fare un tuffo nel passato ogni volta che la si ascolta live ai suoi concerti, e non solo. Immancabili le sigle dei Puffi, che hanno segnato un’epoca; fondamentale anche “Kiss Me Licia”, il cartone che raccontava la storia di Licia, suo padre Marrabbio, e i Bee hive, gruppo immaginario musicale della serie, il piccolo Andrea. Serie che, realizzata come telefilm nel 1986, ha visto proprio Cristina D’Avena nel ruolo di Licia. Ancora, successivamente, come attrice, anche, su tutti, in “Arriva Cristina”. Tra le sigle più note, “Occhi di gatto”, “Rossana”, “Pollon combinaguai”, “Memole dolce memole” e “Mila e shiro due cuori nella pallavolo”, cartone che ha fatto innamorare del volley Paola Egonu. Quarant’anni di carriera celebrati anche con un album in cui la regina delle sigle ha collaboratocon altri artisti.



La carriera



Quarant’anni di carriera trascorsi velocemente che definisce nell’album, come «i nostri primi 40 anni di musica e di alleanza, costruiti e compiuti assieme. Sono cominciati per gioco e sono continuati, anzi continuano ancora, con impegno, dedizione e riconoscenza. Verso la mia famiglia, prima di tutto, che ha avuto la pazienza e la generosità di soffiare sulle vele di un sogno e di supportare la rotta durante i mari agitati. Perchè ci sono stati anche quelli, certamente, non esiste viaggio che non conosca diversi imprevisti».

Un viaggio per il quale ringrazia anche i collaboratori e tutti coloro che hanno contribuito al suo successo, ma, aggiunge D’Avena, la gratitudine, immensa, è anche «per Voi, che siete da sempre il mio pubblico, il mio “senso”, la ragione della mia promessa e del mio procedere con umiltà e determinazione». Proprio quel pubblico che oggi, adulto, la segue ancora, dopo essere cresciuto guardando i cartoni animati e imparando ad amare le sigle.



Lo Zecchino



Se si esclude il “Valzer del moscerino”, cantato all’età di tre anni allo Zecchino d’oro, i quarant’anni di carriera di Cristina D’Avena iniziano nel 1982 con la sigla del “Bambino Pinocchio”, il primo brano inciso per la Five Records. Da lì è stato un susseguirsi di successi, nel 2016 partecipa come ospite a Sanremo, e poi i progetti discografici “Duets – tutti cantano Cristina” e “Duets forever”, prima della doppia versione di “40 il sogno continua”. Cristina D’Avena ha le Marche nel cuore, con i nonni materni di Jesi: sua madre è nata a Castelplanio.