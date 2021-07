Elodie alle Iene al posto di Alessia Marcuzzi? ​«Una bella idea»

«Una bella idea». Destinata, per il momento, a restare tale. La voce dell’arrivo di Elodie Di Patrizi alla guida dello storico programma di Italia 1 Le Iene, lanciata dalla testata online TvZoom e circolata ieri con insistenza in rete, non trova conferme ufficiali né da Mediaset né dalle persone vicine alla cantante. Secondo l’indiscrezione, l’artista romana avrebbe accettato di prendere il posto occupato in precedenza da Alessia Marcuzzi, da due settimane fuori da Mediaset dopo il plateale addio all’azienda, ma solo a partire da gennaio, perché impegnata fino a quel momento nella realizzazione di un nuovo progetto musicale.

Elodie alle Iene, chi al suo fianco?

Accanto a lei, inoltre, non tornerebbe Nicola Savino, conduttore della precedente edizione, impegnato in autunno nella nuova trasmissione del mercoledì di Italia 1 Ritorno a scuola. «Elodie a Le Iene? Sarebbe una bella idea, ma non ne sappiamo nulla - dicono dall’entourage della cantante - come tutti, anche noi abbiamo appreso la notizia dal web».

Chi è Elodie, da Amici a Sanremo

Ex concorrente di Amici di Maria de Filippi, e co-conduttrice di Amadeus per una sera allo scorso Sanremo, la 31enne Elodie era finita nella rete de Le Iene nell’ottobre 2020, vittima di uno scherzo che coinvolgeva sua sorella Fey. Da allora, secondo le indiscrezioni, il primo fan della “Iena Elodie” sarebbe proprio lo storico autore del programma, Davide Parenti: «Non posso dire niente, siamo in una situazione di non chiarezza riguardo a quel che succederà a Le Iene il prossimo anno - ha commentato - Qualsiasi cosa dicessi adesso sarebbe sbagliata. Non sto facendo altro che lavorare al cast del programma, cercando di uscirne vivo».

La risposta di Parenti

A domanda diretta circa l’efficacia di Elodie come conduttrice de Le Iene, la risposta di Parenti è elusiva: «Se Elodie sarebbe perfetta come conduttrice? Lo state dicendo voi». Stretto riserbo anche da Mediaset, dove la notizia viene archiviata come una voce al momento «infondata», pur non escludendo la possibilità di «qualche telefonata esplorativa» per sondare l’interesse della cantante.

