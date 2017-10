Elio scioglie le Storie Tese «Suoneremo insieme un'ultima volta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

hanno annunciato ufficialmente il loro. Elio, Cesareo e Faso - frontman, chitarrista e bassista del gruppo nato nel 1980 - nel corso di un'intervista tripla al Le Iene, su Italia 1, nella serata di martedì 17 ottobre hanno confermato le voci che già si rincorrevano dall'estate. Ultimo appuntamento per vederli suonare insieme è il 19 dicembre al Forum di Assago.Elio ha sentenziato, non senza la sua consueta ironia: "Ci vuole l'intelligenza di capire di essere fuori dal tempo: youtuber, rapper, queste sono le persone che sanno parlare alla gente oggi".Dall'intervista emerge anche la mancanza di sintonia tra i componenti della band meneghina, che hanno rivelato: "Ci vediamo solo quando dobbiamo lavorare"."Suoneremo per l'ultima volta il 19 di dicembre: scadremo come una mozzarella", hanno confermato i tre, facendo riferimento alla data fissata per l'ultimo concerto al Forum di Assago, nella periferia milanese.