"Elio" Belisari non ha dubbi: «Il mio luogo del cuore è Cossignano»

ASCOLI PICENO- In vista delle Giornate del Fai previste per il 15 e 16 ottobre, organizzate dal Fai Giovani San Benedetto del Tronto, è arrivata un'importante testimonianza a favore del Comune di Cossignano, in provincia di Ascoli Piceno.

Il gradimento di "Elio"

"Elio" (al secolo Stefano Belisari) di Elio e le Storie Tese, attraverso un video messaggio rilanciato dal vicesindaco di Cossignano Angelo Carlini ha esaltato proprio il piccolo comune ascolano: «Buongiorno, il mio luogo del cuore è Cossignano, un paese in provincia di Ascoli Piceno da cui il mio nonno materno partì per cercare fortuna. Un borgo antico, arroccato su una collina con tanti centri, amministrato molto bene da più di venti anni da giovani che hanno voglia di dare vita a questa zona puntando su scelte intelligenti e sostenibili. Puntano sul territorio, arte, cibo, vino. Sono luoghi bellissimi a metà strada tra mare e montagna. Il mio luogo del cuore è Cossignano»

