Eleonora Daniele contro Chiara Ferragni: «Non ha detto nulla sul Covid». Ecco la reazione di Fedez

È polemica tra Fedez ed Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane, in collegamento con Simona Ventura, che ieri sera ha intervistato Chiara Ferragni, non ha risparmiato una stoccata all'influencer la quale, secondo lei, non ha speso parole sulla situazione Covid. «Una che ha così tanti follower dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi», ha spiegato Daniele. Mentre Simona Ventura ha ricordato la raccolta fondi avviata dai Ferragnez durante la prima fase dell'emergenza a favore del reparto di terapia intensiva del San Raffaele Fedez non ci sta e replica su Twitter.

Questo sarebbe servizio pubblico? - scrive - Poi mi verrebbe da chiedere invece cosa ha fatto di utile durante la pandemia questa signorina visto il tono inquisitorio». Eleonora Daniele ha anche accennato anche all'immagine, passata sullo schermo durante la trasmissione, che vede Chiara Ferragni raffigurata come la Madonna con in braccio il bambino. «Su questo non parlo perché so che il Codacons ha fatto un esposto», ha spiegato. Anche questo non è andato bene a Fedez: «L’attestato di stima per il Codacons parla da solo. L’opera di Vanity Fair e di Francesco Vezzoli comunque, per dire», ha twittato.

