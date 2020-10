Chiara Ferragni , Fedez e Leone annunciano il sesso del bimbo in arrivo: «Ecco qual è...». È arrivata l'ufficialità sul sesso del secondogenito di casa Ferragnez. Ad annunciarlo, in un post su Instagram, il piccolo Leone in mezzo a mamma e papà.

LEGGI ANCHE: Michelle Hunziker, la scoperta "disgustosa" durante il pranzo in famiglia: «Ma cos'è?»

Nel tenero video, Chiara Ferragni chiede al bimbo: «Cosa c'è nella pancia della mamma?». Fedez, ironico, suggerisce: «Un dinosauro...». Ma Leone ribatte subito: «Non un dinosauro, una bimba». Insomma, a casa Ferragnez è in arrivo una femminuccia, per la gioia dei tanti fan che lo hanno sperato fin dall'inizio.

In un secondo video, postato sul profilo di Fedez , Leone dice di essere contento di aspettare una sorellina. Il parto è previsto a marzo, il countdown è iniziato.

Ultimo aggiornamento: 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA