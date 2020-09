Domenica Live, Barbara D'Urso e il Gf Vip: «Ho lanciato Denis Dosio e magari ora lancio il fratello Manuel»

Grande Fratello Vip a "caccia" di giovani. E giovanissimi. Nella Casa, ora, c’è Denis Dosio, 19 anni, influencer dai grandissimi numeri sul web. A Domenica Live, Barbara D'Urso invita il fratello Manuel.



«Tutto quanto è cominciato con i video che faceva allo specchio - dice Manuel - Io quelle cose non le so fare, faccio il ballerino nei locali».Barbara D’Urso che ribadisce più volte di aver lanciato Denis, si interessa anche ai “talenti” del fratello:«Adesso magari lancio anche Manuel... Hai gli addominali come Denis?».E quando il ragazzo dice che il fratello ne ha di più, la conduttrice sorride: «Lavoraci un po’…».Nuove "promesse" crescono. Sotto i riflettori.





Ultimo aggiornamento: 21 Settembre, 05:15

