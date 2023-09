Damiano David, il "life lately" emoziona i fan: «Mi dimentico che hai solo 24 anni»

Damiano David è amatissimo sui social: i suoi milioni di follower lo seguono tutti i giorni molto appassionatamente e non vedono l'ora che posti qualche nuovo contenuto su Instagram. Il frontman dei Maneskin è seguito dai fan di tutto il mondo che gli lasciano sempre tantissime dediche e dolci pensieri sulle sue canzoni. Così, è successo anche con l'ultima serie di foto che il cantante romano ha postato sul proprio profilo Instagram.

Damiano David ha pubblicato una serie di foto sul proprio profilo Instagram alle quali ha allegato la didascalia: «Life Lately», ovvero, "La vita ultimamente". Negli scatti, il cantante dei Maneskin è più volte sopra il palco (suo habitat naturale), si scatta un selfie allo specchio oppure, insieme ai compagni di band, scatta servizi fotografici. Come di solito accade, anche in questo caso il post del cantante ha riscosso un successo enorme tra i fan che non hanno potuto non commentare ed esprimere tutta la sua ammirazione per lui.



Qualcuno ha scritto: «Sei surreale, divino, a volte, mi dimentico che hai 24 anni come me...

hai già vissuto tantissime esperienze», «Vedere da dove siete partiti e dove siete arrivati ora mi fa semplicemente commuovere» oppure ancora «Non c'è tanto da dire: sei il migliore».

Damiano David utilizza i suoi profili social per tenere sempre aggiornati i suoi follower su ciò che fa, su come trascorre le giornate e sui programmi dei suoi Maneskin. Il cantante, tuttavia, è molto riservato su ciò che riguarda la sua vita privata.