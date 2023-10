Corona, cachet da oltre 30mila euro per le interviste in Rai: è polemica. «Da Nunzia De Girolamo per 8mila euro»

È il momento di Fabrizio Corona. Finito nel dimenticatoio per diversi anni, l'ex paparazzo è tornato sulla cresta dell'onda prima per l'intervista a "Belve" con Francesca Fagnani e poi per il caso delle scommesse nel mondo del calcio, nel quale è stato il primo a fare i nomi di Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Martedì sarà ospite di Nunzia De Girolamo ad "Avanti Popolo". «Faremo il 15% di share», ha detto lui, ma dall'opposizione parte la protesta per i cachet che gli sono stati devoluti. «Almeno 30mila euro, ma potrebbero essere di più», scrive Repubblica.

Fabrizio Corona, le interviste sono un caso

A protestare per i soldi guadagnati da Fabrizio Corona grazie alle ospitate in Rai sarebbe stata in primis la consigliera d’amministrazione in quota Pd Francesca Bria, che avrebbe intenzione di chiedere chiarimenti all'ad di viale Mazzini Roberto Sergio e al dg Giampaolo Rossi.

A ruota, anche il consigliere Alessandro Di Majo, rappresentante dei Cinque Stelle, che avrebbe anche intenzione di coinvolgere la commissione di Vigilanza. E il deputato Angelo Bonelli porterà il caso in Parlamento, depositando una interrogazione urgente che dovrà chiarire a quanto ammonta il cachet concesso a Corona.

Quanto ha guadagnato Corona

L'ufficio stampa della Rai ha fatto trapelare le cifre dei compensi devoluti a Fabrizio Corona per i tre interventi: 12mila euro per intervenire a Domenica In da Mara Venier, stessa cifra per l'intervista a Belve con Francesca Fagnani e un po' meno per parlare con Nunzia De Girolamo ad Avanti Popolo. «Circa 8-10 mila euro», scrive ancora Repubblica. La speranza dei vertici Rai è che possa rialzare il programma dal 3,5% di share della prima puntata.