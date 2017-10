«Claudia Gerini mi propose di fare sesso a tre»: così una delle vittime di Weinstein

LEGGI ANCHE -> ​Sesso a tre all'aperto durante il festival. Il video girato al parco finisce online

La vicendaha fatto affiorare numerosi scandali.Dopo che è scoppiato il caso, molte attrici e donne dello spettacolo hanno raccontato di aver subito molestie e ricevuto proposte indecenti. La modella neozelandeseha rilasciato a "Variety" rivelazioni bollenti non solo sul produttore cinematografico ma anche su un'attrice italiana. "mi propose sesso a tre col suo compagno", ha raccontato.Come riporta Dagospia: "La Brock si trovava in macchina con Lombardo (ex presidente di Miramax Italia, ndr) Weinstein e il suo assistente Rick Schwartz, per andare all'Hotel du Cap dove doveva tenersi un fantomatico party. Poi Lombardo e Schwartz lasciarono la stanza e Weinstein fece avances indesiderate. Incontrò di nuovo Lombardo uno o due giorni dopo, le disse che aveva sentito dell'accaduto le mostrò solidarietà. La sua fidanzata di allora, Claudia Gerini, la invitò a Roma, dove, dice la Brock, la coppia tentò di convincerla a fare sesso a tre".Zoe Brock ha spiegato: "Aveva una deliziosa fidanzata di nome Claudia Gerini, mi invitarono a Roma un paio di settimane dopo. Arrivai la sera e scoprii che avevano solo un letto. Quando chiarii che non avrei dormito nel loro letto, dormii sul divano, sopportando i rumori mentre facevano sesso a volume molto alto. Era troppo tardi per prendere un treno, avevo troppa paura di dormire in strada".