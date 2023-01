CIVITANOVA - Il cantante marchigiano Naska, al secolo Diego Caterbetti, sarà in concerto oggi, martedì 24, alle ore 21 al Teatro Rossini di Civitanova, tappa del suo tour “Rebel Unplugged”, prodotto e organizzato da Vivo Concerti.



Il tour



Naska, considerato il nuovo volto del pop punk italiano, dopo il tour estivo in cui ha presentato il suo album “Rebel”, che lo ha portato nei principali festival italiani, ora torna in versione invernale, proponendo l’ascolto in versione acustica dei brani del suo primo album ufficiale. Canterà i brani dell’album, nel quale Naska sembra strizzare l’occhio al punk rock dei Sum41, Blink182, Pixies, Nirvana, Green Day. Se le sonorità di questi gruppi lo hanno influenzato, tuttavia non chiude le porte alle influenze e alla possibilità di farcire la sua musica con elementi pop, e rappresenta appieno le caratteristiche e l’identità musicale dell’artista.



La carriera



Classe 1997, nato a Loreto e cresciuto a Monte San Giusto, Naska inizia a fare musica da adolescente, poi, nel 2020 realizza e pubblica il suo primo Ep, dal titolo “Alo/Ve”, con la Sonu Music. In particolare il primo brano estratto da questo Ep, “Dormi”, parla della gelosia e della sfiducia che i ragazzi di oggi hanno nelle relazioni. Dopo questo brano escono altre canzoni, come “Tu che ne sai”, “California”, “Mamma non mi parla”, “Spezzami il cuore”, che anticipano di fatto il nuovo progetto discografico. Nel frattempo, Naska, tornato indipendente, decide di aprire un proprio canale Twitch, dove offre contenuti legati al format dei talk show: è l’inizio del suo lavoro di streamer.

Nel 2021 Naksa è il primo artista ufficiale firmato Thamsanqa, un’etichetta discografica indipendente, fondata da Lussorio Piras e Riccardo Vignola, e pubblica, nel 2022 il suo primo album ufficiale, “Rebel”, distribuito da The Orchard. Oltre ai brani citati, si segnalano anche “Punkabbestia”, “Polly”, “Lontana da me”. Su Instagram ha annunciato l’uscita di un nuovo brano, “Cattiva”, fuori venerdì, 27 gennaio. «Qualcuno – ha scritto l’artista – l’ha già sentita nei live di Roma e Milano, e qualcuno la sa già a memoria. Ci vediamo a Civitanova, Torino e Padova».



I biglietti



I biglietti per il concerto, organizzato da Best Eventi, sono disponibili sui circuiti TicketOne www.tickeotne.it, Vivaticket www.vivaticket.com (online e punti vendita) e al botteghino del teatro (tel. 0733812936). Gli ultimi saranno in vendita al botteghino prima del concerto.