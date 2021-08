La cantante Ariete, volto di X Factor, pronta a far sognare Civitanova con “L'ultima notte”

CIVITANOVA - È giovanissima e già sta facendo parlare di sé: c’è molta attesa per il concerto di Ariete, a Civitanova Marche. La cantante diciannovenne, al secolo Arianna Del Ghiaccio, salirà infatti oggi, alle ore 21,30, sul palco dell’arena Varco sul mare.



“L’ultima notte” è il titolo del singolo, forse più famoso, di Ariete, scelto come jingle per lo spot di un noto gelato, e per inciso è anche una delle canzoni più ascoltate in questa estate 2021, certificata disco d’oro, appena una ventina di giorni fa. La cantautrice romana, originaria di Anzio, l’ha composta anche come colonna sonora di “Summertime”, serie prodotta per Netflix. Tra i suoi singoli più noti figurano brani come “Quel bar”, “01/12” e “Tatuaggi”, canzone, quest’ultima in collaborazione con gli Psicologi. I fan non possono non conoscere “18 anni”, “Riposa in pace”, in collaborazione con Drast, “Pillole”, che a marzo 2021 è stato certificato anch’esso disco d’oro, e ancora “Mille Guerre”, brano questo, come “L’ultima notte”, composto nel 2021. Le sue sono canzoni che narrano la vita, la sua vita, e a volte anche quella dei suoi amici, con le esperienze che questi le raccontano.



Arianna ha scelto questo nome per la sua carriera di cantautrice per via del suo segno zodiacale. La musica ha sempre fatto parte di lei, sin da quando era bambina. Le prime strimpellate alle corde della sua chitarra le ha date a 8 anni, poi sono arrivati i tasti del pianoforte, e ha subito iniziato a comporre i suoi brani. Tutti la ricorderanno nell’edizione di X Factor 2019, dove però, non convincendo Sfera Ebbasta, il suo coach, non è andata molto avanti. Il nome d’arte l’ha scelto all’inizio dello scorso anno, venendo notata dall’etichetta indipendente Bomba Dischi che ancora la rappresenta. “Spazio”, il suo primo Ep, è del 2020, e contiene alcuni dei suoi brani di maggior successo. La giovane cantautrice, considerata dai più come la nuova promessa della musica italiana, «si è affermata in meno di un anno sulla nuova scena musicale italiana grazie al suo talento cristallino e alla naturalezza con cui lo maneggia, ha uno stile autentico e diretto nel fare musica e nel raccontarsi» fanno sapere gli organizzatori del concerto di oggi.

