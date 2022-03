Ascoli punta sul “genio” di Dardust e sulla vena pop di Ariete per gli eventi estivi in piazza del Popolo

ASCOLI - Il capoluogo piceno punta sulle rassegne estive con nomi nazionali per l’imminente bella stagione in piazza del Popolo. In queste ultime ore, sono stati annunciati dall’Arengo i tre principali appuntamenti, rivolti ad attrarre un numero considerevole di spettatori anche fuori dai confini locali.



La partenza

Il primo grande evento è fissato nel secondo weekend di giugno con il Memorial Alessandro Troiani 2022. Si tratta del ritorno in piazza del Popolo della manifestazione “live” benefica più amata del territorio, soprattutto dopo la trionfale edizione dello scorso anno che convogliò nel salotto cittadino quasi 1500 persone, grazie alla presenza di Emma Marrone e di Alessandra Amoroso. La serata a favore dell’Ail quest’anno vedrà ovviamente sul palco il direttore artistico, il musicista e autore Dario Faini in arte Dardust, che coglierà l’occasione per presentare i brani del suo nuovo disco, ma ci saranno anche vari protagonisti dell’ultima edizione dell’ultimo Sanremo, alcuni dei quali appartenenti alla scuderia dell’artista ascolano. A parte il bassista Saturnino Celani, che avrebbe già accettato la sua partecipazione alla kermesse, il cast necessita ancora della conferma dei big contattati. Cambiando registro, dal primo al 4 luglio, Elisabetta Sgarbi porterà ancora una volta tra le Cento Torri la trasferta de “La Milanesiana”, l’evento culturale di musica, teatro, cinema e arte, reso possibile anche grazie agli sforzi dell’ascolana Francesca Filauri. E dalle prime indiscrezioni sembra certo che Vittorio Sgarbi abbia deciso di scegliere proprio Ascoli come sede della presentazione del suo nuovo libro dedicato a Raffaello. Per accontentare invece i giovanissimi, ecco che il sindaco Marco Fioravanti ha deciso di allestire in piazza del Popolo “L’Ascoli Summer Festival”, la rassegna dedicata al pop che si terrà dall’11 al 13 agosto nel salotto cittadino.



La cantautrice

Per il momento, l’unica presenza sicura della manifestazione, che prevede ad ogni data il concerto di un beniamino delle nuove generazioni è quello della cantautrice Ariete. La tre giorni in musica vedrà esibire dal vivo colei che è appena uscita con il suo album di debutto, “Specchio”, arrivato dopo il grande successo del singolo “L’Ultima Notte”, certificato disco di platino dalla Fimi e colonna sonora della scorsa estate. Tutto questo, mentre si attende di sapere ancora in quale serata di fine agosto avrà luogo la messinscena lirica annunciata dall’assessore Donatella Ferretti, probabilmente relativa a un prestigiosissimo “Macbeth” firmato dal maestro Pier Luigi Pizzi.

