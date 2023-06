Cinema, un'estate da blockbuster: arrivano Indiana Jones, Tom Cruise e Barbie

Il cinema si sta riprendendo: a giugno si è registrato un incremento delle presenze pari al 54 per cento rispetto al 2022, e sono già stati superati i risultati al box office di giugno 2019. «E’ l’estate della ripartenza», esulta il Sottosegretario per la Cultura Lucia Bortgonzoni, ricordando che «a farla da protagonisti, grazie all’iniziativa del MiC ”Cinema Revolution”, sono grandi titoli internazionali e film italiani ed europei al prezzo speciale di 3,50 euro».

INCASSI. A incassare forte sono soprattutto i blockbuster americani: in testa c’è attualmente il cartoon Disney-Pixar ”Elemental” con quasi 2 milioni di euro, seguito da ”The Flash”, ”I cavalieri dello Zodiaco”, ”Fidanzata in affitto”, ”La Sirenetta”, ”Transformers”. Unico italiano nella top ten, la commedia ”Un matrimonio mostruoso” con Massimo Ghini, Paola Minaccioni, Ilaria Spada.



INGORGO. Così, tra luglio e agosto, si prevede un ingorgo di grandi film hollywoodiani, tra i più attesi dell’anno: ”Indiana Jones e il Quadrante del destino”, l’ultima avventura della saga interpretata da un quarantennio da Harrison Ford, nelle sale dal 28 giugno dovrà vedersela con ”Mission: Impossible- Dead Reckoning”, il settimo capitolo girato anche a Roma della saga d’azione con Tom Cruise che sbarcherà nei cinema il 12 luglio. Ma nello stesso mese esce anche ”Barbie”, l’atteso filmone sulla celebre bambola interpretata da Margot Robbie (uscirà il 20 luglio e Ken è Ryan Gosling). Da non sottovalutare il ritorno nei cinema (il 31 luglio) di ”Intestellar”, il kolossal di fantascienza (2014) di Christopher Nolan.

EVENTO. Farà da apripista a ”Oppenheimer”, in sala il 23 agosto, diretto dal visionario regista inglese.

Si tratta di un autentico evento, atteso in tutto il mondo: il film racconta infatti la vita e l’attività di J. Robert Oppenheimer, il fisico americano che crerò la bomba atomica. «Piaccia o no, è la persona più importante che sia mai vissuta», ha detto Nolan, «ha creato il mondo in cui viviamo nel bene e nel male. La sua storia deve essere vista per essere creduta».