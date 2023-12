Cher chiede la tutela del figlio 47enne: «Potrebbe spendere tutti i soldi in droga e mettere a rischio la sua vita»

Cher ha presentato istanza di tutela per il figlio Elijah Blue Allman, 47 anni, in quanto preoccupata che spenderà tutti i suoi soldi in droga. Secondo quanto riferito dal The Post, dai documenti acquisiti, l'icona di "Believe" ha presentato domanda per essere l'unica conservatrice del patrimonio di suo figlio perché Allman è «sostanzialmente incapace di gestire le proprie risorse finanziarie».

Cher chiede la tutela del figlio

«(Cher ndr) non è stata in grado di discutere le preferenze di Elijah riguardo alla nomina di un conservatore temporaneo perché, dati gli attuali problemi di salute mentale e fisica di Elijah, discussi in dettaglio nelle Informazioni supplementari riservate depositate contemporaneamente, non è in grado di formare o esprimere una preferenza riguardo alla nomina di un conservatore per il suo patrimonio», si legge nei documenti. Il 47enne avrebbe difatti problemi di salute mentale e dipendenze dalle droghe.

I documenti

I documenti del tribunale, depositati presso la Corte Superiore di Los Angeles, affermano che Allman «non è attualmente in grado di gestire i suoi beni a causa di gravi problemi di salute mentale e di abuso di sostanze». Il documento aggiunge: «Elijah ha diritto a distribuzioni regolari da parte del fondo fiduciario, ma dati i suoi continui problemi di salute mentale e di abuso di sostanze, (Cher ndr) è preoccupata che tutti i fondi distribuiti a Elijah verranno immediatamente spesi in farmaci, lasciando Elijah senza beni da provvedere a se stesso e mettendo a rischio la sua vita»

La dipendenza dalle droghe

Cher aveva già parlato con People della presunta battaglia di Allman contro la dipendenza dalla droga. «Non soffro di alcun problema diverso da milioni di persone negli Stati Uniti», disse «Sono una madre. Questo è il mio lavoro: in un modo o nell'altro, cercare di aiutare i miei figli.

Eliijah Blue Allman chi è il secondogenito di Cher

Elijah Blue Allman è il secondo figlio di Cher nato il 10 luglio 1976 a Beverly Hills, dall’unione tra la cantante e l’ex marito Gregg Allman (cantante e polistrumentista della Allman Brothers Band scomparso nel 2017). Nel 1979 i genitori si sono separati. Elijah, anche lui diventato musicista seguendo le orme dei genitori, è il cantante, chitarrista e paroliere del gruppo industrial metal Deadsy, che si è sciolto nel 2007. Il figlio di Cher, così come la stessa cantante, non ha mai nascosto di avere alle spalle un passato turbolento: nel 2014 Allman ha ammesso di aver iniziato a fare uso di droghe all’età di 11 anni e di aver lottato per anni contro la dipendenza da eroina, ma ha affermato di essere sobrio dal 2008. Nel 2013, Elijah Allman ha sposato la cantante Marieangela “Angie” King, nota come Queenie. Avrebbe divorziato nel 2021 e durante la separazione l’ex moglie avrebbe accusato Cher di aver assoldato quattro persone per rapire il figlio, alla fine del 2022, e impedirgli così il ricongiungimento con lei. “Quella voce non è vera“, ha commentato Cher a People nell’ottobre 2023 prima di aggiungere che avrebbe “fatto qualsiasi cosa” per aiutare i suoi figli nei momenti difficili.

L'udienza

Secondo People, l'udienza per un'ordinanza temporanea è attualmente fissata per il 5 gennaio, mentre l'udienza per un'ordinanza permanente è prevista per il 6 marzo. Cher è stata sposata con Greg Allman dal 1975 al 1979. In precedenza era stata sposata con il suo ex partner di canto Sonny Bono dal 1964 al 1975. Ha anche un figlio, Chaz Bono, da quella relazione.