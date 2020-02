“Anna Maria Mazzini in arte Mina” con gli inossidabili Notari-Amicucci

CASTELFIDARDO - Prima tappa del 2020 dello spettacolo teatrale “Anna Maria Mazzini in arte Mina”, il prossimo 6 febbraio a Castelfidardo, presso il Teatro Astra, prodotto dalla UniversalEvents. La quarta stagione di repliche inizia proprio in provincia di Ancona dove il lungo viaggio teatrale iniziò in quel 14 gennaio del 2017. Da quel giorno tanti teatri e tante approvazioni in giro per l’Italia, Paolo Notari e Susanna Amicucci, protagonisti in una sorta di “two people show” racconteranno i primi venti anni della vita artistica della Tigre di Cremona; dal 1958 al 23 agosto del 1978, giorno in cui la cantante decise di abbandonare le scene. Sul palco, oltre i protagonisti, anche quattro straordinari musicisti: Mimmo Scaricamazza, Roberto Fabietti, Davide Caprari e Marco Lorenzetti.



La regia è di Sabino Morra.

«Iniziare il quarto anno di repliche - esordisce Sabino Morra, regista dello spettacolo - ci riempie di orgoglio. In quel lontano 2016, durante le prove dello spettacolo, avevamo ben intuito di avere tra le mani uno spettacolo nuovo e sicuramente diverso dai soliti tributi. Parlare della grande Mina in un teatro, raccontando i suoi esordi, la sua vita e le sue canzoni del suo primo ventennio di vita artistica non era facile. Attirare l’attenzione del pubblico durante i racconti non era un’impresa scontata...eppure è andata bene. Non c’è stata una platea, in questi tre anni di repliche, che non abbia gradito e che non si sia appassionata ai nostri racconti intervallati con le canzoni di Mina che, ancora oggi, sono amate da tutti.



Tante canzoni di Mina ma non solo. Infatti, saranno eseguite grandi successi di tutti gli uomini che hanno fatto parte dell'universo Mina: Gino Paoli, Fabrizio De Andrè, Adriano Celentano e Lucio Battisti con il quale, Mina, nel 1971, fece un duetto storico, ancora oggi presente nei ricordi di tanti italiani e che noi riproponiamo in un grande finale pieno di....Emozioni». Il prezzo d'ingresso è di 10 €. Info e prevendita: Vivaticket oppure all'utenza telefonica 3458579012.