Carolyn Smith e le parole di Nadia Toffa sul cancro «Ci sono rimasta male»

di Alessandro Di Liegro

«Il cancro può aiutare a dare un valore diverso alla vita». Carolyn Smith – coreografa, ballerina e giudice di “Ballando con le stelle” - utilizza queste parole per difendere la conduttrice delle Iene Nadia Toffa, che in settimana è stata bersagliata dalle critiche per una frase che gli utenti dei social hanno giudicato sbagliata: «Il cancro è un dono». «Quando ho letto queste frasi ci sono rimasta un po' male – ha detto Smith durante “Domenica In” - poi ho pensato. Lo so che sui social si può prendere una frase senza avere quello che c'era prima e dopo. Togliendo dal contesto totale si può dare un messaggio sbagliato».LEGGI ANCHE «Il cancro è un dono, tutti possono sconfiggerlo», bufera su Nadia Toffa per le frasi sui social LEGGI ANCHE Nadia Toffa sbotta sui social: «Imparate a non giudicare e fatevi un giro negli ospedali» «Però dobbiamo stare attenti, quando diamo queste informazioni, a non offendere le persone», ha proseguito Smith che ha poi ringraziato le équipe mediche che la seguono: «Ho un team eccezionale, sia a Padova che a Roma. Quando vado lì vado con il sorriso, anche se mi sento male. È una regola che do a me stessa»Smith, sta affrontando un tumore al seno, che ha combattuto con forza anche con un recente intervento, facendolo diventare anche un modo per essere orgogliosi della propria battaglia, portando il turbante in prima serata, ha ricordato anche la malattia della madre, che aveva una neoplasia al polmone: «È stata la mia icona di vita».