“L'energia dell'emozione”: Camerano celebra la pittura visionaria di Riccardo Fioretti

CAMERANO - Camerano rende omaggio al talento e alla passione di un suo illustre concittadino, il pittore Riccardo Fioretti. Verrà infatti inuagurata venerdì 16 giugno, nella suggestiva cornice della chiesa di San Francesco la mostra “L’energia dell'emozione. L’arte di Riccardo Fioretti” che offre un repertorio ampio di dipinti, capaci di far emergere una serie ampia di spunti e riflessioni sul percorso artistico ed esistenziale dell’artista.

Riccardo Fioretti è nato (e vive) a Camerano nel 1956.

Si è dedicato alla pittura fin da giovanissimo, passando attraverso diverse esperienze pittoriche. Dal 1978 ha partecipato a numerose mostre e concorsi di pittura a livello nazionale e regionale, conseguendo numerosi e lusinghieri premi.

Volti rarefatti, immagini visionarie, parole rarefatte che tentano di farsi materia. L’alchemica ricerca di energia che si trasforma in emozioni emerge dal percorso artistico di Riccardo Fioretti, teso ad esprimere e a raccontare le proprie suggestioni e turbamenti creativi e a condividerne le emozioni con il visitatore.

L’elegante progetto espositivo d’avanguardia è stato realizzato dall’architetto Claudio Segattini, profondo conoscitore dei dipinti, che, con la consueta professionalità e competenza, ha creato il progetto scientifico della mostra insieme all’artista. Preziosa la collaborazione dell’Associazione Anpi, in particolare di Piero Giancola e di Roberto Boni, per la realizzazione dell’esposizione e per la realizzazione del relativo catalogo.

"Con questo evento - spiega l'amministrazione - il Comune intende dare risalto e visibilità ad un pittore contemporaneo di indubbio valore. e spero che sia il primo di una serie di iniziative dell’amministrazione comunale tese a promuovere L’arte e i suoi protagonisti nel nostro paese. La mostra è esposta nella bellissima chiesa di San Francesco di proprietà comunale. L’inaugurazione avverrà venerdì 16 giugno alle ore 18 e sarà visitabile fino al 25 giugno dalle ore 10 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19.30; poi proseguirà fino al 16 luglio con apertura solamente nel fine settimana sabato e domenica con il medesimo orario".