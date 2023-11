Bobo Tv sulla radio ufficiale della Serie A senza Adani, Cassano e Ventola: ecco i super-ospiti della prima puntata (c'è anche Totti)

Ennesima novità in casa Bobo Tv. Dopo l'addio a sorpresa di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, la trasmissione di Christian Vieri sbarca sulla radio ufficiale della Serie A. A partire da lunedì 13 novembre, infatti, partirà il format Bobo Vieri Talk Show, con ospiti per la prima puntata Adriano, Nicola Amoruso, Alessandro Diamanti, Mark Iuliano e Francesco Totti. «Con grande piacere accogliamo il nostro ambassador Vieri e la Bobo Tv all'interno di Radio TV Serie A con RDS - ha dichiarato l'ad di Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Questa attività di co-marketing va ad arricchire di un altro importante tassello l'offerta di contenuti esclusivi dedicati ai nostri ascoltatori, a dimostrazione che continua il percorso di crescita della Lega Serie A in una Media Company in grado di intrattenere tifosi di tutte le età».

Bobo Tv sulla radio della Serie A

«Con grande entusiasmo diamo il benvenuto a Christian Vieri e alla sua Bobo Tv all'interno del ricco palinsesto di Radio TV Serie A», ha aggiunto Massimiliano Montefusco, general manager di RDS 100% Grandi Successi. «Questa unione dà la possibilità alla Bobo Tv con il format Christian Vieri Talk Show di aumentare la propria visibilità attraverso la multicanalità offerta dal DAB, dall'IP e dal digitale terreste», ha concluso Vieri, fondatore della Bobo Tv.

La rottura con Adani, Cassano e Ventola

Che ci sia anche questa scelta dietro la rottura di Bobo con Adani & company? Al momento è difficile dirlo, ma dagli indizi lasciati qua e là dai diretti interessati sembra che l'ormai ex quartetto si sia sciolto per divergenze sulla visione futura della Bobo Tv. Che da lunedì sbarca sui canali ufficiali della Serie A.