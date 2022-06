Vieri scatenato: Bobo Tv Show arriva a teatro con Cassano, Adani e Ventola, il tour

Bobo Vieri non si ferma mai. Nemmeno ora che il campionato è finito. Anzi ora arriva il bello. Dal fenomeno Bobo Tv, prima su Instagram ora su Twitch, al debutto a teatro con Bobo Tv Show. Naturalmente al suo fianco ci saranno i suoi compagni, i suoi amici, gli ospiti fissi della Bobo Tv: Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.

«È il miglior programma televisivo sul calcio che ci sia mai stato - garantisce Bobo Vieri al settimanale Chi - proprio perché ci sono quattro ex calciatori che hanno giocato ad altissimi livelli che parlano di questo sport come nessuno ha mai fatto, senza restrizioni. Siamo fra i programmi più visti al mondo, eppure andiamo in onda solo tre ore al lunedì e due ore il venerdì…»

E ora si replica dal vivo, a teatro. Tre al momento gli appuntamenti fissati in agente. Il primo il prossimo 10 giugno a Viareggio, poi il 16 a Civitanova Marche e infine il primo luglio a Jesolo. A teatro Bobo e i suoi amici parleranno di calcio, di tecniche di gioco, aneddoti, campioni e campionati, e risponde- ranno alle domande del pubblico.

Chi c’è da temere di più? Naturalmente Antonio Cassano. «Le spara grosse, ma lui ha la personalità per farlo, era così anche quando giocava. Parla la lingua dei calciatori. E poi dice quello che molti pensano ma non hanno il coraggio di dire».Ma Bobo ha una parola buona per tutti i suoi amici: «Lele è lo studioso, Ventola è il buono del gruppo: lui è ancora calciatore dentro, ha un figlio di 20 anni e sembra anche lui un ventenne».

Ma cosa faranno a teatro? «Gli spunti sono tantissimi: il campionato, il calciomercato, la Nazionale che gioca e che non va ai Mondiali... parleremo di attualità». Chiacchiere libere senza la necessità di seguire per forza una scaletta: «Andiamo a braccio, la scaletta serve solo per salire sul tetto».

La date del tour teatrale arrivano in concomitanza con le tappe della Gillette Bobo Summer Cup 2022, un torneo di padel e si terrà a Viareggio (il 10, 11 e 12 giugno), Civitanova Marche (17, 18 e 19 giugno) e Jesolo (1, 2 e 3 luglio). In passato vi hanno partecipato calciatori come Ronaldo o Recoba che hanno fatto viaggi intercontinentali pur di rispondere alla convocazione di Bobo Vieri. Ora sarà lo stesso…

«Ho grandi rapporti con tutti i miei compagni, non pote- te capire l’amicizia che si crea in una squadra. Vuol dire che ci siamo comportati bene, siamo sempre stati leali e adesso facciamo tornei insieme, andiamo a vedere le partite, mangiamo tavolate da venti persone».

