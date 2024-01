Bob Sinclar ospite a Sanremo 2024, chi è il dj che si definisce «noioso»? Età, figli, il divorzio (chiesto dalla moglie), carriera, stile di vita

Mercoledì 7 febbraio 2024 sulla nave da crocera del Festival di Sanremo 2024 ci sarà Bob Sinclar. L'annuncio è stato fatto poco fa da Amadeus. Ad aprire e chiudere la kermess dal palco sull'acqua ci penserà Tedua, il giorno dopo toccherà al dj francese, giovedì 8 ci sarà Bresh e venerdì 9 è la serata del grande ritorno di Gigi D'Agostino dopo l'annuncio della malattia. Ma ora scopriamo qualcosa in più su Bob Sinclar.

Bob Sinclar a Sanremo 2024

Bob Sinclar, all'anagrafe Christophe Le Friant, nasce l’10 maggio del 1969 in Francia (ha quasi 55 anni). Produttore e DJ, incomincia la sua carriera nel mondo musicale nel 1987 a soli diciotto anni con il nome di Chris The French Kiss, per poi fondare qualche anno più tardi la sua etichetta Yellow Productions con cui prima produce una serie di artisti francesi, come Kid Coco e Dimitri from Paris, e poi nel 1998 fa uscire il primo album, PARADISE.

Nell’album è contenuta la hit "Gym tonic", nata in collaborazione con Thomas Bangalter dei Daft Punk. Lo pseudonimo Bob Sinclar deriva da Bob Saint-Clair, personaggio del film Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo interpretato da Jean-Paul Belmondo.

La carriera

La fama mondiale per il dj è arrivata nel 2005 con la hit “Love Generation” e nel 2006 con “World, Hold On, canzoni usate nei cinepanettoni “Natale a Miami” e “Natale a New York”. Questi singoli gli consentiranno di vincere il World Music Award come miglior dj al mondo.

Impossibile riassumere in poche righe tutti i successi del dj e producer da “Rock This Party (Everybody Dance Now)” a “Sound of Freedom”, passando per “Rock the Boat”, sino a “Fare l’amore” realizzata con Raffaella Carrà.

La vita privata

Bob Sinclar è stato sposato per vent’anni con l’ex modella Ingrid Aleman.

«Bob va a letto presto, rifiuta le uscite mondane, la sua vita è davvero troppo noiosa. Ho troppa voglia di divertirmi», disse la Aleman.

Lo stile di vita

D’altronde Bob Sinclar non ha mai fatto mistero della sua volontà di dedicarsi unicamente alla musica senza distrazioni. «Io non sono uno che va in discoteca, sono un artista appassionato di quello che fa – ha raccontato più volte -. La musica mi dà l’energia, nient’altro. Quanto agli altri, per me puoi fumare, bere… ma serve conoscere i propri limiti per non fare male a te e ad altri […] Giuro sulla testa dei miei figli, che in tutta la mia vita non mi sono mai sbronzato, né ho mai preso un grammo di droga. Mi scuso, ma ho una vita sana. E così sono un uomo noioso».