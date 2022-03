Beatrice Valli e le sorelle a Verissimo: «Nostro padre ci ha abbandonato e abbiamo creato la famiglia che ci è mancata»

Beatrice Valli e le sorelle Ludovica ed Eleonora sono a Verissimo e per la prima volta insieme in televisione. Le tre sorelle raccontano la loro infanzia senza un padre e la maternità condivisa con le migliaia di followers. Beatrice, ex protagonista di Uomini e Donne, annuncia anche il matrimonio il 29 maggio e manifesta il desiderio di avere un altro figlio.

Beatrice Valli a Verissimo

«I nostri genitori si sono separati quando eravamo piccoline e lui se n’è andato. È tosta, ma oggi i rapporti sono normali. Lui è rimasto uguale, siamo cresciute noi. Abbiamo imparato a essere agguerrite con i nostri obiettivi», le parole delle sorelle Valli. «Ci siamo create la famiglia che ci è sempre mancata», hanno aggiunto.

Beatrice, che sta per sposarsi con Marco Fantini, non nasconde il desiderio di avere altri figli: «Io desidero due gemelli, ma bisogna convincere Marco che è un padre meraviglioso. È impegnativo, ma il sogno di fare un altro figlio c’è».

