Beatrice Valli, ancora problemi con la quarta gravidanza: «Mi hanno trovato...»

Beatrice Valli sta aggiornando i follower sulla situazione attuale in cui si trova e sui problemi legati alla quarta gravidanza. Dopo la visita morfologica, Beatrice aveva scoperto di avere la «placenta molto bassa» e che per questo motivo avrebbe dovuto sottoporsi ad un riposo assoluto.

Durante il giorno di Natale ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute, Beatrice ha raccontato di aver riscontrato un ulteriore problema con la gravidanza: «Mi vedrete spesso sul divano perchè mi hanno trovato il collo dell'utero troppo corto», ha spiegato l'influencer.

Cosa ha detto

«Nell'ultima visita il mio ginecologo purtroppo mi ha riscontrato un accorciamento dell'utero che non è normale e per questo motivo mi ha messo a riposo. Trascorsi i 15 giorni mi dirà come proseguire e capire cosa devo fare se la situazione sussiste», ha spiegato l'ex volto di Uomini e Donne. «Sono molto fortunata perché questo problema mi è successo alla quarta gravidanza, a molte donne succede già alla prima quindi va bene così», ha concluso Beatrice Valli augurando a tutti i follower un sereno Natale.

La notizia



I due noti influencer, Marco Fantini e Beatrice Valli, ex volti di Uomini e donne hanno finalmente rivelato il sesso della futura neonata. Com'è nel loro stile, i due influencer hanno pubblicato un video sui loro profili social in cui insieme ai figli, Alle, Bianca e Azzurra, Beatrice ha organizzato un gioco per far scoprire a Marco il sesso. Una serie di palloncini da scoppiare, una torta da tagliare e un pacco da aprire... et voilà: sono venuti fuori dei calzini rosa. «E' femmina? non ci credo» ribatte Marco, quasi amareggiato dall'idea di essere circondato da sole donne. E guardando il piccolo Alle, Marco dice: «Andiamo a Valencia dai» ironizzando. «Altri anni di Frozen... di danza» continua l'ex tronista nel video, riferendosi al sesso della nascitura. «E amore ma tu le hai fatte , non è che le faccio da sola» dice Bea sorridendo, compiaciuta dalla notizia.