Beatrice Valli, l'annuncio di Marco Fantini stupisce tutti: «È nata». Ma la verità è un'altra

«Ragazzi, è nata». esordisce in una storia Instagram Marco Fantini, mettendo sull'attenti tutti i fan di Beatrice Valli. Prima un video selfie, poi il marito dell'influencer gira la telecamera del cellulare, et voilà... spunta la piccola Azzurra con la fascia per trasportare i bambini e dentro una sorpresa.

Figlio in arrivo

La quartogenita dei "Vallini", come i fan chiamano la coppia, continua a farsi attendere. Da giorni ormai l'ex volto di Uomini e Donne dice di essere pronta ma che la piccola non ne vuole sapere di nascere. Ecco perché quando l'ex tronista ha esordito così, tutti erano pronti a festeggiare. Ma era un semplice scherzo. Nella sacca che indossa Azzurra c'è un bambolotto, con cui la piccola di casa gioca spesso.

Le parole di Bea

La stessa Bea ha sottolineato giorni fa che la sua quartogenita non voglia nascere. «Sono ancora qui», scrive nelle sue storie Instagram. «In tanti di voi mi hanno anche detto: sarebbe il colmo se nascesse il 25 aprile, il giorno di san Marco...», racconta ancora Bea e i fan non possono non fare un accostamento. Il 25 aprile potrebbe essere una data ottima per la nascita sia per il giorno simbolo, ossia la liberazione, sia per il santo di quel giorno che ricondurrebbe a Marco Fantini, il padre della piccola in arrivo.