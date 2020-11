Barbara D'Urso, l'ospite pronuncia una frase choc sulle moglie a Pomeriggio 5. Lei va fuori di sé: «Non lo posso permettere...»

Barbara D'Urso , l'ospite pronuncia una frase choc sulle mogli a Pomeriggio 5 . Lei va fuori di sé: «Non lo posso permettere...». Oggi, nel salotto di Canale 5 si è tornati a parlare del caso del prete di Macerata che avrebbe paragonato l'aborto alla pedofilia, dicendo che le donne si dovrebbero sottomettere ai mariti. L'inviata del programma è in collegamento davanti alla chiesa marchigiana con un gruppo di giovani che protestano contro le parole del sacerdote.

APPROFONDIMENTI SU INSTAGRAM Antonella Clerici, a È Sempre Mezzogiorno vinti 5900 euro di... PARLA L'EX Gf Vip, Francesco Bettuzzi e la storia con Elisabetta Gregoraci:...

LEGGI ANCHE: Gf Vip, Francesco Bettuzzi e la storia con Elisabetta Gregoraci: «Non vive liberamente, sente il peso di Flavio Briatore»

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip, Alba Parietti e la morte della fidanzata del figlio Francesco Oppini: «Calvario, piegato dal dolore»

All'improvviso, irrompe una parrocchiana in difesa del prete. La donna si rifiuta di parlare al microfono, ma la giornalista riporta le sue parole. «Ha detto che è felice di essere sottomessa a suo marito, perché le donne devono essere dolci».

A questo punto, Barbara D'Urso va su tutte le furie: «Non posso permettere che passi questo messaggio nelle mie trasmissioni. Da 13 anni mi batto per le donne, che non devono assolutamente sottomettersi a nessuno. Soprattutto a uomini violenti. Scusate la mia foga, ma su questo non transigo».

Ultimo aggiornamento: 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA