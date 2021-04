«Vi possano ammazzare tutti». L'intervistata fuori di sé con la troupe di Pomeriggio 5. Barbara D'Urso reagisce così

Su Leggo.it le ultime novità. Barbara D'Urso , l'intervistata va fuori di sé con la troupe di Pomeriggio 5 : «Vi possano ammazzare tutti». Lei reagisce così. Oggi, la conduttrice Mediaset è tornata a parlare del caso del piccolo Loris Stival, il bimbo di di Santa Croce Camerina (Ragusa) ucciso con delle fascette in plastica all'età di otto anni e il cui corpo è stato gettato in un canalone. Era il 29 novembre 2014. Unica imputata per l'omicidio e condannata a trent'anni di carcare, la madre Veronica Panarello.

Barbara D'Urso ricostruisce i fatti: «Veronica Panarello, che accusò il suocero Andrea Stival - risultato estraneo ai fatti del processo - di essere con lei al canalone quel giorno, è ora a processo per calunnia nei confronti del suocero». Poi la conduttrice lancia un filmato girato dalla troupe di Pomeriggio 5. «Abbiamo provato - spiega Barbara D'Urso - a intervistare Andreina, la compagna di Andrea Stival, ecco quello che è successo». Nel filmato, la giornalista e l'operatore si trovano fuori alla villetta. Ma quando la donna li vede, inizia a inveire contro di loro: «Togli la telecamera, Gliela butto a terra e voglio il nastro, ci volete rovinare ancora. Abbiamo riniziato a vivere adesso. Che vi possanno ammazzare a tutti giornalisti di m***».

Rientrati in studio, Barbara D'Urso commenta così: «È comprensibile che tengano alla loro privacy, ma i giornalisti di qualsiasi testata fanno il loro lavoro, su un caso come questo che ha fatto parlare per anni».

