Pomeriggio 5, l'ospite in collegamento sbotta in diretta: «Non sento un c****». Barbara D'Urso allibita

Pomeriggio 5 , gelo in studio. L'ospite in collegamento sbotta in diretta: «Non sento un c***». Barbara D'Urso allibita. Contrattempo, oggi, nel salotto di Canale 5. Durante un collegamento, una delle ospiti è sbottata in diretta, forse pensando di non essere ripresa.

Si tratta della contessa Patrizia De Blanck , che in collegamento esterno, avrebbe avuto qualche problema con l'audio. «Non sento un cavolo, alzate il volume. Come faccio a parlare con Barbara? Mica leggo la lingua dei segni...». In studio, Barbara D'Urso resta di sasso, poi cerca di riportare la calma. «Patrizia - dice ironica - ti sei fatta uno spritzzettino anche tu?». Ma la contessa non si placa: «Non sento un ciufolo».

Nel frattempo, l'audio viene alzato e torna la calma. La trasmissione può continuare.

Ultimo aggiornamento: 20:36

