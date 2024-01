⁠⁠Barbara D’Urso: «Brindiamo tutti insieme, ma non diciamo a cosa». Novità in arrivo

Barbara D'Urso sta vivendo un momento magico della sua carriera. È tornata al suo primo amore, il teatro, con uno spettacolo di successo, in giro per l'Italia ed è tornata ad avere più tempo per la sua famiglia e per la piccola nipotina.

L'addio a Mediaset è stato difficile, soprattutto per i vari retroscena che, sicuramente, non sono venuti tutti fuori, ma Cologno Monzese era casa sua da più di 15 anni e Pomeriggio 5 era la «creatura televisiva» a cui teneva di più. Ma oggi Barbara è una donna forte e fiera del suo lavoro e dei suoi successi, a cui brinda ogni sera.

Ieri sera, tuttavia, il brindisi aveva qualcosa in più. Andiamo a scoprire che cosa è successo.

Il brindisi a fine spettacolo

Barbara D'Urso ha condiviso con i suoi follower uno dei suoi momenti preferiti dopo lo spettacolo a teatro, "Taxi a due piazze", ovvero il brindisi insieme a tutto lo staff e gli artisti che hanno lavorato con lei. «Alziamo i calici e brindiamo, però non possiamo dire a cosa abbiamo brindato prima mi raccomando».

Novità in corso Barbara D'Urso? Secondo alcune fonti ci sarebbero alcune proposte molto interessanti per l'ex volto Mediaset.

Il suo ritorno in televisione è atteso per quest'anno, visto la fine del contratto con Piersilvio Berlusconi.

Le giornate con la nipotina

Barbara D'Urso sta approfittando di questi giorni più tranquilli, tra uno spettacolo teatrale e l'altro, per godersi finalmente il tempo con la famiglia e con la nipotina.

Il ruolo di nonna per adesso sembra piacerle molto, come mostra sui social: «Vedi amore mio… Dietro ogni nuvola c’è sempre il sole».